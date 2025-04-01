Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Trachoni Municipality
  4. Земельные участки

Земельные участки в Trachoni Municipality, Кипр

3 объекта найдено
Участок земли в Trachoni Municipality, Кипр
Участок земли
Trachoni Municipality, Кипр
A plot in Fasouri, Limassol. It has an area of 601 sq.m.  Falls into residential zone with b…
$271,438
Оставить заявку
Участок земли в Trachoni Municipality, Кипр
Участок земли
Trachoni Municipality, Кипр
A plot in Fasouri, Limassol. The plot area is 650 sq.m. It falls into residential zone with …
$271,438
Оставить заявку
Участок земли в Trachoni Municipality, Кипр
Участок земли
Trachoni Municipality, Кипр
A plot in Fasouri, Limassol. It has an area of 601 sq.m.  Falls into residential zone with b…
$271,438
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов