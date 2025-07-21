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Виллы с садом в Thrinia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Green Heaven — Современная вилла с 3 спальнями и опцией бассейна в районе Йероскипу, Пафос …
$526,980
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Параметры недвижимости в Thrinia, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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