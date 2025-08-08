Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Thrinia
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Thrinia, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 59 м²
Трёхкомнатная вилла в комплексе City Views — это идеальное сочетание элегантности, уюта и па…
$617,588
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 362 м²
Эта стильная трёхкомнатная вилла в Tenera Homes расположена на возвышенности в Героскипу и п…
$923,729
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 5
Площадь 730 м²
Пятикомнатная вилла в Oleander Homes — это воплощение современной роскоши в окружении природ…
$2,79 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 370 м²
Эта стильная трёхкомнатная вилла в Tenera Homes расположена на возвышенности в Героскипу и п…
$964,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Thrinia, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти