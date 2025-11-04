Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Stroumpi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Stroumpi, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$116,121
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$98,703
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$69,673
Оставить заявку
Квартира в Струмби, Кипр
Квартира
Струмби, Кипр
Agricultural land in Stroumpi 7024 Sm with 10% Cover Factor and 10% Build factor , Stroumpi …
$58,060
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Stroumpi, Кипр

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти