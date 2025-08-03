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Жильё в Stroumpi, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Струмби, Кипр
Дом 4 спальни
Струмби, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Эта роскошная вилла расположена на окраине деревни Строумби и предлагает максимум в загородн…
$1,09 млн
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Дом 5 спален в Струмби, Кипр
Дом 5 спален
Струмби, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Расположенная на тихой окраине деревни Струмпи, эта красиво спроектированная вилла с 5 спаль…
$400,200
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Параметры недвижимости в Stroumpi, Кипр

Недорогая
Элитная
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