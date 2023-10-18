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Земельные участки в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 21619 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Z1 Коэфф…
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 173466 кв.м. В Лимассоле. Коммуникации проходят рядом.К…
€12,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 813 кв.м. В Лимассоле. Покрытие30% Плотность20%
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
€550,000
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