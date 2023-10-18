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Квартиры в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с центром Лимассола, Суни, Кипр Предлагаются элитные…
€450,000
Квартира 3 спальни с видом на море в Суни-Занакия, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 415 м²
Souni Pine Forest – великолепный комплекс комфортабельных вилл и бунгало с видом на солёное …
€300,000

Параметры недвижимости в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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