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Жильё в Psimolofou, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Псимолофу, Кипр
Дом 4 спальни
Псимолофу, Кипр
Количество спален 4
Площадь 350 м²
This luxury new house is located in Psimolofou area and is built on a plot of land of more t…
$1,88 млн
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Параметры недвижимости в Psimolofou, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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