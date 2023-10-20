Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Протарас
  5. Комнаты

Количество комнат в Протарас, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
€1,23 млн
Вилла 4 спальни с лифтом, с видом на море, с садом в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с лифтом, с видом на море, с садом
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
€1,42 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр Предлагаются ква…
€269,306
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€899,886
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€910,757
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 235 м²
Этаж 4/1
Пентхаус Super Luxury 4bd на продажу на берегу моря в районе Аматусия на верхнем этаже. В до…
€1,54 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, Гермасойя, Кипр Предлагаются меблированные апартамен…
€557,323
Квартира 2 спальни с парковкой в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 141 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€380,721
Квартира в Лимасол, Кипр
Квартира
Лимасол, Кипр
Прекрасные апартаменты в Лимасоле
€1,31 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Ознаменования Соседства, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,09 млн
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 3
Продается новая квартира с 1 спальней в красивом современном здании в 10 минутах ходьбы от п…
€494,443
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€283,127
Realting.com
Перейти