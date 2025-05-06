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Квартиры с видом на море в Протарасе, Кипр

двухкомнатные
17
трехкомнатные
19
четырехкомнатные
3
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
$624,170
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