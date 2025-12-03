Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Долгосрочная аренда
  4. Таунхаус
  5. Вид на горы

Долгосрочная аренда таунхаусов с видом на горы на Кипре

муниципалитет Пафос
3
1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
В аренду: Этот очаровательный таунхаус предлагает комфортную жизнь с 82 м2 внутреннего прос…
$1,508
в месяц
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
