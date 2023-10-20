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Земельные участки в Prastio Avdimou, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Прастейо Авдимоу, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Прастейо Авдимоу, Кипр
Комнаты 1
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. В Лимассоле
€3,00 млн
Realting.com
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