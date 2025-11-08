Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Полис
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Полисе, Кипр

Бунгало Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Оставить заявку
Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти