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Земельные участки в Polis Chrysochous, Кипр

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. В Пафосе. На территории с возможностью постр…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16639 кв.м. В Пафосе. Имеет великолепный вид на море. З…
€1,48 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 52844 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€2,52 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Polis Chrysochous, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 37459 кв.м. В Пафосе. Коэффициент застройки: 25% Земель…
€1,34 млн
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