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Инвестиционная недвижимость в Polis Chrysochous, Кипр

коммерческая недвижимость
8
Инвестиционная Удалить
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4 объекта найдено
Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
This is a project proposal with secured building permission for the construction of 43 super…
$3,04 млн
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Инвестиционная в Polis Chrysochous, Кипр
Инвестиционная
Polis Chrysochous, Кипр
Количество этажей 1
Отличная инвестиционная возможность. Доступный блок апартаментов, состоящий из 6 квартир в р…
$1,47 млн
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
-Four ground floor shops that consist of an open plan area on the ground floor and a storage…
$539,462
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Инвестиционная в Полис, Кипр
Инвестиционная
Полис, Кипр
Building for sale in the center of Polis Chrysochous. The commercial property consists of 3 …
$653,893
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