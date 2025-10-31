Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в Polemidia Municipality, Кипр

1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
в месяц
