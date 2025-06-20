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Долгосрочная аренда недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

квартиры
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20 объектов найдено
Земельные участки в Като Полемидия, Кипр
Земельные участки
Като Полемидия, Кипр
Аренда - Коммерческий участок 655 м2 Просторный коммерческий участок площадью 655 м2 доступ…
$1,493
в месяц
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Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
3 Спальня с видом на порт Лимассол Включая: - Сад - Лифт - Балкон
$2,079
в месяц
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Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Просторная, брендовая новая, уютная 3-комнатная квартира в районе Kato Polemidia 3 спальни 3…
$2,426
в месяц
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Вилла 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Вилла 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$4,553
в месяц
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Офис 788 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 788 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 788 м²
Этаж 5
Бизнес-центр расположен на проспекте Спиру Киприану в районе Полемидии, одной из главных ком…
$37,564
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3
Трехкомнатный пентхаус с частной крышей предлагает захватывающий панорамный вид. Расположенн…
$2,618
в месяц
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Квартира 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартира для аренды в Лимассоле, Kato Polemidia ✨ Просторная 2-комнатная квартира с совреме…
$2,277
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Новый 3-спальный дом на верхнем этаже для аренды с лофтом. Доступно для аренды
$2,277
в месяц
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Офис 113 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 113 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$5,213
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Коммерческое помещение 2 665 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 2 665 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 665 м²
Современное государство-офис-создание для аренды О нас - Современное высокотехнологичное оф…
$85,372
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Офис 167 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 167 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 167 м²
Этаж 3/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$9,723
в месяц
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Офис 221 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 221 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$9,680
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Пентхаус 2 спальни в Като Полемидия, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Новый 2-комнатный пентхаус в аренду Аренда: 2-комнатный пентхаус в Kato Polemidia Этот двух…
$2,504
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 1
Пол: 1-й этаж Офисное помещение: приблизительно 250 кв.м лифт Офисы открытого плана Двое муж…
$7,057
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Квартира 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Квартира 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Район Като Полемидия, рядом со школами Просторная, брендовая новая, уютная 3-комнатная квар…
$2,049
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Инвестиционная 2 427 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 2 427 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 427 м²
This is a distinguished business center situated in the heart of Limassol's primary commerci…
$91,545
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 спальни полуотдельного дома в Като Полемидия в Лимассоле в аренду, 8 лет. Полностью законч…
$2,846
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 3
Доступно для аренды: Premium 236 m2 Space 3-й этаж, готов к заселению с 01 февраля 2025 год…
$9,402
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 1
Доступно для аренды: Premium 260 м2 Space Атриум первого этажа и 1-й этаж вместе взятые, го…
$10,358
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Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$10,570
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