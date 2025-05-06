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Долгосрочная аренда домов в Polemidia Municipality, Кипр

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Совершенно новый дом с 3 спальнями в Като Полемидия, рядом с зеленым парком, с легким доступ…
$2,604
в месяц
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Вилла 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Вилла 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Эта потрясающая недвижимость предлагает красивый сад, который идеально подходит для отдыха и…
$4,529
в месяц
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Дом 4 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 4 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 спальни полуотдельного дома в Като Полемидия в Лимассоле в аренду, 8 лет. Полностью законч…
$2,831
в месяц
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Дом 3 спальни в Като Полемидия, Кипр
Дом 3 спальни
Като Полемидия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Добро пожаловать в дом своей мечты в K.Polemidia, Лимассол! Этот потрясающий 3-комнатный гре…
$2,604
в месяц
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