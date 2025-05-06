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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Polemidia Municipality, Кипр

Коммерческое помещение Удалить
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10 объектов найдено
Офис 231 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 231 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 231 м²
Этаж 4/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$10,514
в месяц
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Коммерческое помещение 2 665 м² в Като Полемидия, Кипр
Коммерческое помещение 2 665 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 665 м²
Современное государство-офис-создание для аренды О нас - Современное высокотехнологичное оф…
$84,918
в месяц
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Офис 113 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 113 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 113 м²
Этаж 2/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$5,186
в месяц
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 3
Доступно для аренды: Premium 236 m2 Space 3-й этаж, готов к заселению с 01 февраля 2025 год…
$9,352
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Офис 788 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 788 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 788 м²
Этаж 5
Бизнес-центр расположен на проспекте Спиру Киприану в районе Полемидии, одной из главных ком…
$37,364
в месяц
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Офис 167 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 167 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 167 м²
Этаж 3/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$9,672
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 1
Пол: 1-й этаж Офисное помещение: приблизительно 250 кв.м лифт Офисы открытого плана Двое муж…
$7,020
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Офис 221 м² в Като Полемидия, Кипр
Офис 221 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 221 м²
Этаж 1/5
Повысьте свой бизнес с первоклассными коммерческими помещениями, доступными для аренды, расп…
$9,629
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Офис в Като Полемидия, Кипр
Офис
Като Полемидия, Кипр
Этаж 1
Доступно для аренды: Premium 260 м2 Space Атриум первого этажа и 1-й этаж вместе взятые, го…
$10,303
в месяц
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Инвестиционная 2 427 м² в Като Полемидия, Кипр
Инвестиционная 2 427 м²
Като Полемидия, Кипр
Площадь 2 427 м²
This is a distinguished business center situated in the heart of Limassol's primary commerci…
$91,545
в месяц
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