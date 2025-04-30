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Дома с садом в Пейе, Кипр

виллы
51
3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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