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Виллы в Pera Pedi, Кипр

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1 объект найдено
Вилла в Пера Педи, Кипр
Вилла
Пера Педи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Эта уникальная вилла построена на участке площадью 12 364 м2, посреди леса, в одной из самых…
$751,877
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Параметры недвижимости в Pera Pedi, Кипр

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