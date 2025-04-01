Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pera Pedi
  4. Земельные участки

Земельные участки в Pera Pedi, Кипр

5 объектов найдено
Участок земли в Пера Педи, Кипр
Участок земли
Пера Педи, Кипр
For sale Land based in Pera-Pedi village, Limassol: 1. The original Title 2. Square Mete…
$812,460
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Участок земли в Пера Педи, Кипр
Участок земли
Пера Педи, Кипр
This asset comprises of two fields in Pera Pedi, Limassol. The asset has an area of 9,467sqm…
$298,581
Оставить заявку
Участок земли в Пера Педи, Кипр
Участок земли
Пера Педи, Кипр
In the village of Pera Pedi in Limassol, in a beautiful location with a wonderful view, in a…
$533,546
Оставить заявку
Участок земли в Пера Педи, Кипр
Участок земли
Пера Педи, Кипр
The land is located in Pera Pedi, Limassol, only 18 miles out from Limassol (15 minutes driv…
$820,075
Оставить заявку
Участок земли в Пера Педи, Кипр
Участок земли
Пера Педи, Кипр
Three fields in Pera Pedi. The fields have a total area of 6,563sqm. They offer close proxim…
$320,296
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов