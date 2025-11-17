Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с видом на горы в Pera Pedi, Кипр

3 объекта найдено
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
The property is an agricultural land located in Pera Pedi village of Limassol. The land …
$63,867
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Nice Residential plot located in Pera Pedi in Limassol, in H5 zone, 20% cover ratio, buildi…
$133,539
Квартира в Пера Педи, Кипр
Квартира
Пера Педи, Кипр
Residential land of 6100 sqm located in Pera Pedi is available now. The land is in H6 zon…
$325,139
Параметры недвижимости в Pera Pedi, Кипр

Недорогая
Элитная
