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Бунгало в Paramytha, Кипр

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1 объект найдено
Бунгало в Парамита, Кипр
Бунгало
Парамита, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Частная семья, окруженная природой Это идеальное убежище для семьи, стремящейся к уединению…
$4,59 млн
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Параметры недвижимости в Paramytha, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
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