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Долгосрочная аренда усадеб в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
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5 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Пейя, Кипр
Особняк 2 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот прекрасно отремонтированный мезонет с 2 спальнями расположен в самом сердце Пейи, предл…
$1,562
в месяц
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Особняк 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Расположенный в желаемом районе Агиос Теодорос, этот прекрасно расположенный мезонет с 4 спа…
$1,992
в месяц
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Особняк 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Особняк 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Откройте для себя этот просторный и хорошо продуманный мезонет с 2 спальнями, идеально распо…
$1,289
в месяц
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Особняк 3 спальни в Анаваргос, Кипр
Особняк 3 спальни
Анаваргос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
В аренду: Эта подержанная недвижимость предоставляет достаточно места для комфортного прожи…
$1,727
в месяц
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Особняк 2 спальни в Nea Dhimmata, Кипр
Особняк 2 спальни
Nea Dhimmata, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Доступно с 01.03.2026 Полностью меблированный 2-спальный мезонет в тихой и красивой деревне …
$1,048
в месяц
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