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Жильё в Лефкара, Кипр

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 спален в Лефкара, Кипр
Дом 5 спален
Лефкара, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 384 м²
A traditional house in Lefkara.  The house is built within a plot with an area of 669sqm and…
$521,160
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Дом 3 спальни в Лефкара, Кипр
Дом 3 спальни
Лефкара, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Located in a warm and friendly neighborhood in Lefkara village, Situated in an idyllic spot …
$403,234
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Дом 2 спальни в Лефкара, Кипр
Дом 2 спальни
Лефкара, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Situated in a warm and friendly neighborhood in Lefkara village, Located in an idyllic spot …
$313,869
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