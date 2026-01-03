Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pano Kivides
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Pano Kivides, Кипр

2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Кивидес, Кипр
Квартира 4 спальни
Кивидес, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Отдельный дом с большим красивым садом и верандами, состоящий из 4 спален, ванная комната с …
$691,393
Квартира 3 спальни в Кивидес, Кипр
Квартира 3 спальни
Кивидес, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 279 м²
Красивый трехкомнатный дом в 7024-х квадратных метрах полностью обставлен большим садом в Па…
$1,04 млн
Параметры недвижимости в Pano Kivides, Кипр

