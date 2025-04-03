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Склады в Pano Deftera, Кипр

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1 объект найдено
Склад 1 463 м² в Пано Дефтера, Кипр
Склад 1 463 м²
Пано Дефтера, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 463 м²
The property consists of two fields in Pano Deftera. The fields have a total land area of 18…
$447,329
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