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Жильё в Pano Deftera, Кипр

2 объекта найдено
Дом 6 спален в Пано Дефтера, Кипр
Дом 6 спален
Пано Дефтера, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
3 levels detached villa with 6 bedrooms, 4 bathrooms, 1 large Attic, 1 laundry room, large o…
$609,828
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Дом 3 спальни в Пано Дефтера, Кипр
Дом 3 спальни
Пано Дефтера, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Luxury detached  house in Pano Deftera area near “The Grammar School”. The property is situ…
$408,683
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Параметры недвижимости в Pano Deftera, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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