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Долгосрочная аренда вилл в Palodeia, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Палодея, Кипр
Вилла 4 спальни
Палодея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла с 4 спальнями с бассейном в Палодее, Лимассол, расположена на участке площадью 890 м2 …
$4,637
в месяц
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