Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в муниципалитете Пафос, Кипр

5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This furnished apartment offers an ideal blend of c…
$1,393
в месяц
Квартира 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
For rent: This spacious semi-detached house offers 250 m2 of comfortable living space in a s…
$4,877
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished sea view apartment is located in the center of Paphos, c…
$1,742
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
This 2 bedroom 1 bathroom furnished apartment is located in the center of Paphos, close to …
$1,684
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Welcome to your perfect urban sanctuary! This unfurnished apartment offers an ideal blend of…
$1,626
в месяц
Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

