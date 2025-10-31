Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Сад

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в муниципалитете Пафос, Кипр

4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Available for rent is a key-ready, modern maisonette with a spacious internal area of 104 m²…
$2,090
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Luxurious New 2-Bed Apartment with Breathtaking Views. Ideally situated in a central locatio…
$1,742
в месяц
Квартира в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира
муниципалитет Пафос, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 771 м²
This superb building is designed with a distinctive architectural feature, setting it apart…
$31,353
в месяц
Квартира 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For rent: This stylish, fully furnished maisonette offers 90 m² of modern living space in …
$1,684
в месяц
Параметры недвижимости в муниципалитете Пафос, Кипр

с видом на море