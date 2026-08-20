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Долгосрочная аренда вилл в Pachna, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Пачна, Кипр
Вилла 4 спальни
Пачна, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная вилла с четырьмя спальнями в традиционной винодельческой деревне Пачна, в сельско…
$1,389
в месяц
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