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Дома в Ora, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Ора, Кипр
Дом 3 спальни
Ора, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Three consecutive pieces of land with a total area of 1,265 sq. ms, with irregular shape and…
$325,725
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Параметры недвижимости в Ora, Кипр

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