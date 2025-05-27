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Квартиры-студии в Никосии, Кипр

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7 объектов найдено
Студия в Никосия, Кипр
Студия
Никосия, Кипр
Площадь 57 м²
Этаж 57
Cape Town Lofts находится в престижном районе Строволос в Никосии. Этот город известен как д…
$187,251
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$119,098
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$130,494
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Студия 1 спальня в Никосия, Кипр
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя стильную квартиру-студию в спокойном и утонченном районе Энгоми, Никосия, …
$168,705
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Студия 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Студия 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/3
Современные апартаменты в устойчивом жилом развитии в Лакатамии, Кипр Раскройте секрет совр…
$133,605
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Студия 1 спальня в Лакатамия, Кипр
Студия 1 спальня
Лакатамия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Современные апартаменты в устойчивом жилом развитии в Лакатамии, Кипр Раскройте секрет совр…
$126,812
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$101,902
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Параметры недвижимости в Никосии, Кипр

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