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Долгосрочная аренда домов в районе Никосия, Кипр

Никосия
42
Строволос
9
Лация
10
Лакатамия
5
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51 объект найдено
Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Nestled in the charming neighborhood of Archangelos in Nicosia, Cyprus, this exceptional 4-b…
$2,398
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
This beautiful town-house was built in 1908 and is located in old town Nicosia. The neighbor…
$2,725
в месяц
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
This impeccably situated residence located in the heart of Old Nicosia , in close proximity …
$2,180
в месяц
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Совершенно новый полуотдельный дом с 4 спальнями, построенный в 2024 году, предлагающий совр…
$2,038
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Luxurious 4-Bedroom Residence for Rent in Archangelos, Nicosia Experience refined living in…
$2,289
в месяц
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Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Elegant Three-Storey Semi-Detached Furnished House for Lease in Lycavitos We are pleased to…
$2,507
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Luxury Home in Engomi: Exquisite Living in a Prime Location This exceptional luxury home is…
$6,539
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Relaxing Lifestyle Detached House in the Tranquil Environs of Egkomi-Makedonitissa Nestled …
$1,962
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Simply Stunning Residence with Premium Features in Engomi Ground Floor: An expansive open-p…
$2,943
в месяц
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Дом 4 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 4 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный отдельно стоящий дом с бассейном в Антуполи Недвижимость расположена в очень тих…
$3,963
в месяц
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English, Русский
Дом 6 спален в Строволос, Кипр
Дом 6 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
This lovely house is located in Prestigious area of Strovolos, to an area that only luxuriou…
$14,414
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$4,879
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
This amazing property located 15 mins from the center of Nicosia with very easy access to th…
$14,168
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Очень красивый, аристократический дом, расположенный в лучшем районе Энгоми, Никосия. 🏡 Общ…
$22,176
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
This Gorgeous Outlooks Home is now available for Rent in Latsia area (near GSP stadium) with…
$4,904
в месяц
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Дом 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Дом 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
A beautiful Three bedroom detached house in Lakatamia-Anthoupoli area. This luxury property …
$4,435
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
The house consists of 5 large en suite bedrooms, 2 on the upper floor with a kitchenette and…
$7,207
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 1 500 м²
This is one of the most luxurious houses in Nicosia, encompassing the ultimate in luxury, st…
$22,176
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 690 м²
If you are looking for the height of luxury in your property, in a great location, with  exp…
$13,305
в месяц
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Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
La Maison Real Estate is delighted to present a spectacular property in Ayioi Omologites. Th…
$5,544
в месяц
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We introduce an elegant modern family residence situated on a corner plot, boasting a splend…
$3,814
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Spacious 4BR Property for Rent I with Storage Room I Maid Room I Good Location. La Mais…
$8,174
в месяц
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Дом 4 спальни в район Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
район Никосия, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
La Maison Estates is delighted to introduce this enticing 4-bedroom property in Palouriotisa…
$4,904
в месяц
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 296 м²
a Modern design property in a big plot with double covered parking Located in a beautiful ar…
$4,359
в месяц
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Дом 5 спален в Лакатамия, Кипр
Дом 5 спален
Лакатамия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
? Five-Bedroom Modern Home for RENT ✨ Welcome to your beautiful home in Lakatamia, Agios Ni…
$1,635
в месяц
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Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 4
Площадь 250 м²
La Maison Estates is thrilled to introduce this stunning 4-bedroom property, complete with a…
$4,141
в месяц
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Дом 5 спален в район Никосия, Кипр
Дом 5 спален
район Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Excellent house is now available for Rent in the berautiful area of Dasoupoli close to all a…
$2,943
в месяц
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Дом 5 спален в Никосия, Кипр
Дом 5 спален
Никосия, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Located in one of Nicosia’s most quiet residential areas this outstanding 5 bedroom property…
$4,213
в месяц
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Дом 5 спален в Строволос, Кипр
Дом 5 спален
Строволос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
This is a dream house, very unique and extremely luxury in the most exclusive area of STROVO…
$5,994
в месяц
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Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
This luxury home is situated in a nice neiborhood of Engomi  area and enclosed by mature gar…
$6,653
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Никосия, Кипр

с садом
с бассейном