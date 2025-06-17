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Магазины в Mitsero, Кипр

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1 объект найдено
Магазин 464 м² в Митсеро, Кипр
Магазин 464 м²
Митсеро, Кипр
Площадь 464 м²
Коммерческое пространство, ранее использовавшееся в качестве ресторана в Мицеро, Никосия. Гл…
$325,502
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