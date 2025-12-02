Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Mesa Chorio
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Mesa Chorio, Кипр

двухкомнатные
4
трехкомнатные
3
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Меса Хорио, Кипр
Квартира 4 спальни
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Удивительная вилла в Меса Хорио, Пафос.4 спальни с 3 ванными комнатами виллы. Внутренняя пло…
$685,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Меса Хорио, Кипр
Квартира 4 спальни
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Удивительная вилла в Меса Хорио, Пафос.4 спальни с 3 ванными комнатами виллы. Внутренняя пло…
$685,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mesa Chorio, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти