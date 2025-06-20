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Квартиры с видом на море в Mesa Chorio, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Квартира 3 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
$265,500
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Параметры недвижимости в Mesa Chorio, Кипр

с террасой
Недорогая
Элитная
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