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Земельные участки в Maroni, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Марони, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Марони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Ларнаке
€125,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Марони, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Марони, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5340 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, под…
€1,89 млн
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