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Квартиры в Mari, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Mari, Кипр
Квартира 1 спальня
Mari, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 2/7
Эксклюзивный курорт, главная элитная набережная Лимассола, спроектированная в сотрудничестве…
$867,301
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Параметры недвижимости в Mari, Кипр

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