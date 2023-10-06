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Особняки с видом на горы на Кипре

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14 объектов найдено
Особняк 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Vasilia, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
€239,469
Особняк с парковкой, с мебелью, с видом на море в Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк с парковкой, с мебелью, с видом на море
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
€11,40 млн
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
€541,655
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
€513,147
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€307,888
Особняк 3 спальни с садом, с видом на горы, с камином в Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни с садом, с видом на горы, с камином
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€205,259
Особняк 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с бассейном, с садом, с видом на горы
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€513,147
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Площадь 145 м²
€155,655
Особняк 3 ванных с мебелью, с видом на море, с террасой в Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 ванных с мебелью, с видом на море, с террасой
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
€313,590
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€188,154
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€284,968
Особняк 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
€193,856
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном в Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Беллапаис, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
€285,082
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 4 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€273,678

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