  Кипр
  Кипр
  Lysos
  Жилая
  Квартира
  Сад

Квартиры с садом в Lysos, Кипр

3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
This is a three-bedroom house (No.1) part of a residential complex with 11 houses in Lysos, …
$185,794
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Three-Bedroom House for Sale in Lysos, Paphos – Residential Complex with Swimming Pool Disc…
$212,501
Квартира 3 спальни в Лисос, Кипр
Квартира 3 спальни
Лисос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
The is a three-bedroom house, part of a residential complex with 11 houses in Lysos, Paphos.…
$153,280
Параметры недвижимости в Lysos, Кипр

