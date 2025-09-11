Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Кипр
  3. Limnatis
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Limnatis, Кипр

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Limnatis, Кипр
Дом 9 комнат
Limnatis, Кипр
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Семейный дом  с 4 спальнями + 1 отдельной студией,  5 ванными комнатами расположен на холме …
$819,928
