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Коттеджи в Лимасол, Кипр

Ypsonas
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9 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 246 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€2,20 млн
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€565,000
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 198 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€680,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€650,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€685,000
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings в Ypsonas, Кипр
Коттедж 5 спален с бассейном, с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€761,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ypsonas, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€320,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Лимасол, Кипр
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€630,000

Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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