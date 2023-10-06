ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Доходный дом
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Коммерческая
Лимасол
Магазины
Магазины в Лимасол, Кипр
коммерческая недвижимость
129
отели
3
офисы
28
Магазин
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин
Лимасол, Кипр
A ground floor shop with a mezaninein the heart of Limassol. The shop is long term leased to…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Двухэтажное здание на угловом участке превосходно расположено в 250m от моря, недалеко от пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
This property consists of 5 shops located in the very heart of the city of Limassol Enaerios…
€1,20 млн
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Это коммерческое здание, расположенное в самом центре города Лимассол, теперь доступно для п…
€1,75 млн
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже208м2, улица на 9,5 м. Обратите внимание, что недвижимость сдана в …
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Описание недвижимостиМагазин расположен в самом центре города, на одном из главных перекрест…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин расположен на известной улице оживленной улицы в торговом комплексе в Лимассоле. Маг…
Цена по запросу
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL