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Магазины в Лимасол, Кипр

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Магазин В архив
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17 объектов найдено
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
A ground floor shop with a mezaninein the heart of Limassol. The shop is long term leased to…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Двухэтажное здание на угловом участке превосходно расположено в 250m от моря, недалеко от пр…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Три построенных из камня унифицированных торговых центра, которые в настоящее время работают…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Совершенно новый магазин в современном современном проекте, расположенный в самом сердце Лим…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продажа бизнеса ( Ресторан / Бар ) расположен в самом центре города и ночной жизни Лимассола…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с подвалом в Agia Zoni в Лимассоле, рядом со всеми удобствами и услу…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Коммерческий магазин / офис в Agia Zoni, Лимассол.Он имеет 117 кв.м. крытые зоны и 2 туалета…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин / офис на продажу в отличном месте в нескольких минутах ходьбы от пляжа и зоопарка.Р…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин на первом этаже с внутренней крытой площадью 110 кв.м.Расположен в центре города Лим…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Продается только бизнес, здание сдается в аренду: было основано в 2018 году на одной из самы…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
This property consists of 5 shops located in the very heart of the city of Limassol Enaerios…
€1,20 млн
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Это коммерческое здание, расположенное в самом центре города Лимассол, теперь доступно для п…
€1,75 млн
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
  Магазин на первом этаже208м2, улица на 9,5 м. Обратите внимание, что недвижимость сдана в …
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Мы рады предложить вам этот отличный магазин с видом на море на продажу. Магазин находится в…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Описание недвижимостиМагазин расположен в самом центре города, на одном из главных перекрест…
Цена по запросу
Магазин в Лимасол, Кипр
Магазин
Лимасол, Кипр
Магазин расположен на известной улице оживленной улицы в торговом комплексе в Лимассоле. Маг…
Цена по запросу
Realting.com
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