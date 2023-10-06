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Продажа офисных помещений в Лимасол, Кипр

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28 объектов найдено
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Площадь 305 м²
Продается офис в новом коммерческом здании, расположенном на одной из самых оживленных торго…
€1,80 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
The property under consideration is comprised of four office units in one floor, primely loc…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Constracted as the cornerstone of a long term vision to redefine Limassol's commercial lands…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Новый современный бизнес-центр в одном из самых престижных районов Лимассола.Здание предлага…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Современный офис Opportunity на набережной, расположенный рядом с пристаней Лимассол!Идеальн…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Этот красиво оформленный коммерческий проект - просто шедевр современной архитектуры в лучше…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Красивый офис на целый этаж, расположенный на высоком этаже с прекрасным видом на город и го…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Красивый офис на целый этаж, расположенный на высоком этаже с прекрасным видом на город и го…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Роскошная клиника в центре Лимассола на втором этаже с лифтом. Пешком до поликлиники Игеи. М…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Уникальная застройка, расположенная в самом сердце Лимассола, недалеко от оживленного коммер…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Очень хороший отремонтированный офис в очень хорошем состоянии, здание в центре города в цен…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Офисы на 2-м этаже центрального здания прямо на светофоре Pentadromos. 70м2 - 200.000100м2 -…
€200,000
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
В том же здании продаются офисы 3, фотографии ниже - один офис на 5-м этаже. & Nbsp; Располо…
€685,000
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Роскошный офис в тихом районе Агиос Николаос & nbsp;Центр города - рядом со всеми удобствами…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
This investment opportunity relates to an office unit with a total surface of 324m2, located…
Цена по запросу
Офис под аренду в Лимасол, Кипр
Офис под аренду
Лимасол, Кипр
This impressive business tower combines superior architectural design and state-of-the-art t…
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
На 16-м этажах используется здание с высоким рисом на главном проспекте. На проспекте строит…
€1,65 млн
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Office is situated in city centre with sea views. The city offers a diverse variety of pleas…
€530,000
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
A new project in a well-known business area of Limassol. Convenient access and proximity to …
Цена по запросу
Офис в Лимасол, Кипр
Офис
Лимасол, Кипр
Офис в очень удобном месте в старом городе в 50 метрах от набережной. Офис двухэтажный и име…
Цена по запросу
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