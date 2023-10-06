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Квартиры с бассейном в Лимасол, Кипр

Trachoni
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73 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€727,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 151 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€523,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 356 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 356 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,30 млн
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1
Мечтаете о рае на земле? Представляем грандиозный проект на первой береговой линии в Газивер…
€59,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект будет расположен на Северном Кипре в районе Бахчели. В проекте всего будет 12 ж…
€162,500
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€365,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе  Комплекс включает 988 объе…
€140,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном, с видом на город
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 212 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
€1,34 млн
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с садом в Akrotiri, Кипр
Квартира 1 комната с парковкой, с бассейном, с садом
Akrotiri, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый  проект с уютной парковой зоной в поселке Йенибогаз на Се…
€110,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в Йенибогаз на Северном Кипре, который  будет сос…
€163,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
€146,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый  проект в окружении тропического сада  на Северном Кипре …
€125,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€232,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем вам новый роскошный проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект состоит и…
€147,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€180,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€174,000
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с рестораном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
€147,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
€163,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с беседкой
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
 Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на оз…
€187,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Предложение для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость на Северном Кипре. Особенностью …
€127,000
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном в Akrotiri, Кипр
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с крытым бассейном
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
€116,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Akrotiri, Кипр
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 м²
Этаж 1
В районе Бахчели полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятн…
€122,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 201 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,43 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,22 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€750,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 328 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€2,25 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€900,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Площадь 325 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Лимасол, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 212 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€846,000

Типы недвижимости в Лимасол

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двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Лимасол, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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