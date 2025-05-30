Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Lemona
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Lemona, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Лимона, Кипр
Вилла
Лимона, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
У nestled в спокойной деревне Чуло, Пафос, новый жилой проект, который сочетает в себе совре…
$404,710
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lemona, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти