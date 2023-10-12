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Земельные участки в Ларнака, Кипр

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 272 кв.м. В Ларнаке
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 660 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€210,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Продается 607 кв.м. участок в Матиолони - провинция Лимассол, с коэффициентом строительства …
€110,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Жилой участок 1106 кв.м. продается в районе Деринейя - провинция Фамагуста, с коэффициентом …
€105,000
Земельные участки с титулом на право собственности в Ларнака, Кипр
Земельные участки с титулом на право собственности
Ларнака, Кипр
Продается 262 кв.м. жилой участок в районе Вергина - провинция Ларнака, с 120% строительным …
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 744 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок (площадью 1.041 кв.м) с зданием (площадью 744 кв.м) в городе Лар…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 640 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€180,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 950 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, подв…
€150,000
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